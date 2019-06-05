Из правительства Алтайского края уволился куратор госзакупок

В минэкономразвитии края информацию подтвердили. Обязанности начальника на правах заместителя Дмитрия Батейкина исполняет начальник отдела мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд Наталья Уразаева.
Чем займется бывший чиновник теперь — неизвестно.
По данным издания, Дмитрий Батейкин был в кадровом резерве на должность начальника главэкономики края после назначения на пост сенатора Михаила Щетинина, до этого руководившего ведомством.
Конкуренцию Батейкину тогда якобы составляла бывшая тогда начальником крайздрава Ирина Долгова. Должность тогда неожиданно досталась молодому Николаю Чинякову.