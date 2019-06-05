Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Из правительства Алтайского края уволился куратор госзакупок

Дмитрий Батейкин, который возглавлял управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алтайского края, в конце мая написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет «Банкфакс». По данным altapress.ru, Батайкин считался человеком бывшего вице-губернатора Михаила Щетинина и экс-главы региона Александра Карлина.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В минэкономразвитии края информацию подтвердили. Обязанности начальника на правах заместителя Дмитрия Батейкина исполняет начальник отдела мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд Наталья Уразаева.

Чем займется бывший чиновник теперь — неизвестно.

По данным издания, Дмитрий Батейкин был в кадровом резерве на должность начальника главэкономики края после назначения на пост сенатора Михаила Щетинина, до этого руководившего ведомством.

Конкуренцию Батейкину тогда якобы составляла бывшая тогда начальником крайздрава Ирина Долгова. Должность тогда неожиданно досталась молодому Николаю Чинякову.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость