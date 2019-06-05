Из правительства Алтайского края уволился куратор госзакупок

Дмитрий Батейкин, который возглавлял управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алтайского края, в конце мая написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет «Банкфакс». По данным altapress.ru, Батайкин считался человеком бывшего вице-губернатора Михаила Щетинина и экс-главы региона Александра Карлина.