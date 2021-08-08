Из школьной программы в Белоруссии исключили произведения Алексиевич, Солженицына и Набокова

В утвержденную школьную программу из литературы писателей-диссидентов попали лишь произведения Виктора Некрасова.
Ранее на изучение книг Набокова и Солженицына отводились отдельные часы — например, на повесть «Один день Ивана Денисовича» отводилось 3 часа.
Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич значилась в списке «Русскоязычная литература Беларуси». Школьники изучали ее книгу «Последние свидетели».
Светлана Алексиевич после протестов в Белорусии летом 2020 года вошла в президиум Координационного совета оппозиции республики.
Против нее было возбуждено уголовное дело по факту создания организации. В прошлом сентябре писательница покинула страну.