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Политика

Из-за комментария о Зое Космодемьянской известного журналиста заподозрили в реабилитации нацизма

Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской.

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
CC0

Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО).

По информации РВИО, во время обсуждения нового фильма «Зоя» в эфире радио «Эхо Москвы» Невзоров заявил, что «заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

В РВИО сочли его высказывание «реабилитацией нацизма» и отметили, что оно сформулировано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направленной на отрицание подвига и <…> на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах», пишет «Росбалт».

О деятельности Зои

Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, которым предписывалось разрушать и сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40−60 км в глубину от переднего края и 20−30 км вправо и влево от дорог, чтобы лишить немецкие войска укрытия и заставить мерзнуть под открытым небом.

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