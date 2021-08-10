Из-за певицы Тани Булановой в Северную столицу срочно выехали представители ЦИК с проверкой

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что представители ЦИК срочно выехали в Санкт-Петербург для проверки хода избирательной кампании, сообщает ТАСС.

Это стало ответом на заявление певицы Татьяну Булановой, баллотирующейся в северной столице от партии «Родина», о том, что избирательная кампания в Петербурге плохо организована.

«В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения — взвешенными», — сказала Памфилова накануне на заседании Центризбиркома.

Ранее Татьяна Буланова пожаловалась Элле Памфиловой на петербургских чиновников. Она заявила, что партии «Родина» не позволили провести наружную агитацию, в том числе с упоминанием «ленинградской надбавки» — доплаты петербургским пенсионерам, пишет polit.ru.

По словам Булановой, «об этом беспределе» не знает губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Кажется, что кто-то действует у него за спиной и добивается своей выгоды», — отметила артистка.

С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. В единый день голосования, 19 сентября, в России проведут выборные кампании различного уровня. Россияне будут выбирать глав 12 регионов страны, а также депутатов местных законодательных органов.