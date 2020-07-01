Из-за пикантных листовок с женой Ким Чен Ына был взорван узел связи

Листовки оскорбительного характера якобы распространялись через этот узел связи как провокация со стороны Южной Кореи.
В листовках скабрезного содержания говорилось, что Ли Соль Чжу якобы снималась в кино для взрослых, пока не стала женой политического лидера, пишет Daily Mail.
Взрыв узла связи действительно произошел 16 июня и стал очередным поводом для конфликта между Северной и Южной Кореей.
Так, Пхеньян даже заявил о готовности КНДР запустить в Южную Корею три тысячи воздушных баллонов с 12 млн ответных листовок. Так северокорейские власти хотели добиться от Южной Кореи прекращения отправки в КНДР прокламаций, пишет News.ru.
Не исключено и распространение северокорейских листовок по морю.