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Политика

Из-за пикантных листовок с женой Ким Чен Ына был взорван узел связи

Иностранные СМИ сообщили, что северокорейский лидер распорядился взорвать узел связи, использовавшийся для переговоров с Сеулом, из-за пикантных листовок с женой.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

Листовки оскорбительного характера якобы распространялись через этот узел связи как провокация со стороны Южной Кореи.

В листовках скабрезного содержания говорилось, что Ли Соль Чжу якобы снималась в кино для взрослых, пока не стала женой политического лидера, пишет Daily Mail.

Взрыв узла связи действительно произошел 16 июня и стал очередным поводом для конфликта между Северной и Южной Кореей.

Так, Пхеньян даже заявил о готовности КНДР запустить в Южную Корею три тысячи воздушных баллонов с 12 млн ответных листовок. Так северокорейские власти хотели добиться от Южной Кореи прекращения отправки в КНДР прокламаций, пишет News.ru.

Не исключено и распространение северокорейских листовок по морю.

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