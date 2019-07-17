Из-за трапез с лобстерами и вином из парламентского погреба французский министр подал в отставку

Во Франции министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке после публикации о его роскошных обедах за счет бюджета, сообщает BFMTV .

Чиновник намерен судиться с изданием Mediapart, которое, по его словам, атакует его с прошлой недели на основе «украденных фотографий» и «слухов», и с тех пор он постоянно должен отвечать на вопросы и нападки. Де Рюжи добавил, что подал против издания иск о клевете.

Издание написало, что министр дал около 10 роскошных обедов для его друзей в 2017—2018 годах за счет государственных средств, пишет bfm.ru. Тогда он занимал пост председателя Национального собрания.

На мероприятиях обычно присутствовали 10−30 человек, им подавали лобстеров и вина из парламентских погребов по цене около 500 евро за бутылку. Издание также сообщало, что министр потратил 60 тысяч евро из бюджета на ремонт квартиры.