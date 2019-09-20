Из-за жены-американки на карьере Героя России поставили крест

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавта Юрия Маленченко из-за жены-американки, сообщает РИА Новости .

На американской гражданке российского происхождения Екатерине Дмитриевой Маленченко женился в 2003 году.

Свадьба в космосе

Церемония стала первой в истории свадьбой в космосе. Невеста находилась в Центре управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне (штат Техас), жених — в полете на Международной космической станции (МКС). Документы о вступлении в брак со стороны Маленченко подписал американский юрист.

Безопасность и допработа

«Его кандидатура не прошла процедуру согласования в службе безопасности Роскосмоса из-за гражданства жены», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что жена космонавта Екатерина Дмитриева имеет американское гражданство, а должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации. Эту информацию подтвердили еще два источника в ракетно-космической отрасли.

На сайте ЦПК Маленченко сейчас указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он состоит в должности советника начальника ЦПК, выполняя функции первого зама.

Информацию о трудностях с утверждением в должности космонавта Маленченко подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — сказал он.

На Маленченко как советника возложена дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов с оформлением соответствующего приказа.

Космонавты работают в открытом космосе. Александр Герст , vk.com/prokopyev_iss

Космос

Маленченко родился 22 декабря 1961 года в Хрущёве Кировоградской области в Украинской ССР.

Военный летчик 3-го класса, на его счету — более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом, пишет bfm.ru. Герой России.

В отряд космонавтов зачислен в 1987 году. За время космической карьеры Маленченко совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 22 минуты.

Находится на втором месте в рейтинге среди космонавтов и астронавтов по суммарной продолжительности полетов, уступая немногим космонавту Геннадию Падалке.

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Помимо космический свадьбы Маленченко запомнился участием в рекламе.

Во время четвертого космического полета, находясь на МКС, космонавт вышел на связь с одним из украинским телеканалов и поздравил телезрителей с наступающим 2008-м годом.

Сказав тост на фоне украинского флага он отхлебнул из бутылки, которую назвал «украинским сувениром» и указал бренд алкогольной продукции.