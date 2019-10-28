Израиль будет быстрее рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля планирует ввести ускоренную процедуру рассмотрения заявлений россиян о предоставлении убежища, пишет RT.

Израиль и Палестина в мирное время.

«В последние годы мы наблюдаем такой феномен как „туризм беженцев“. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезду просят убежища с целью получить законное право на работу, пока рассматривается их запрос», — заявляют в ведомстве.

В связи с этим управление, которое занимается рассмотрением вопросов предоставления убежища, испытывает большую нагрузку и затягивает процедуру рассмотрения просьб.

Поэтому, израильское ведомство приняло решение рассматривать такие просьбы по ускоренной процедуре, в том числе и для россиян.