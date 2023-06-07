Известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко

Политолог Константин Лукин опубликовал пост в Telegram , в котором высказал свою точку зрения на ближайшую избирательную кампанию.

Политолог считает, что выборы губернатора в Алтайском крае будут «чуть ли не самыми скучными в истории» и предрек нынешнему губернатору победу в первом туре с результатом более 65%.

В качестве аргументов Лукин приводит поддержку со стороны президента Владимира Путина и федерального центра в целом, умелое балансирование среди краевых в общественно-политической жизни края, а так же то, что в Алтайском крае к Виктору Томенко «люди привыкли».

Ранее депутаты АКЗС назначили дату губернаторских выборов, дав официальный старт избирательной кампании.