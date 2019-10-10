Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Известный дзюдоист Иван Нифонтов стал членом бюджетного комитета гордумы Барнаула

Известный спортсмен, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов стал членом комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской гордумы.

Дзюдоист Иван Нифонтов.
Дзюдоист Иван Нифонтов.
Олег Богданов

Как сообщает пресс-служба представительного органа, 9 октября на сессии городской думы были признаны депутатские полномочия Ивана Нифонтова.

Напомним, что он победил на дополнительных выборах в гордуму по округу № 2, которые состоялись 7 сентября. Выдвигался он на вакантное место в представительном органе от партии «Единая Россия».

«Иван Витальевич вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам БГД», — говорится в сообщении городской думы.

Отметим также, что в ходе сессии гордумы депутаты назначили конкурс на замещение должности главы города. Датой его проведения, как и ожидалось, выбрано 6 февраля 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость