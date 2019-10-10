Известный дзюдоист Иван Нифонтов стал членом бюджетного комитета гордумы Барнаула

Известный спортсмен, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов стал членом комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской гордумы.

Как сообщает пресс-служба представительного органа, 9 октября на сессии городской думы были признаны депутатские полномочия Ивана Нифонтова.

Напомним, что он победил на дополнительных выборах в гордуму по округу № 2, которые состоялись 7 сентября. Выдвигался он на вакантное место в представительном органе от партии «Единая Россия».

«Иван Витальевич вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам БГД», — говорится в сообщении городской думы.

Отметим также, что в ходе сессии гордумы депутаты назначили конкурс на замещение должности главы города. Датой его проведения, как и ожидалось, выбрано 6 февраля 2020 года.