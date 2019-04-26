Известный медиаменеджер заявила, что Россия скоро станет мусульманской страной

«Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Симоньян хотела бы сохранить Россию такой, какая она есть: «светской страной, где процветает множество конфессий и этносов».
Она подчеркнула, что страна станет исключительно мусульманской, только если власти не изменят демографическую политику.
«Если ничего не менять, то к 2040-му году Россия будет совершенно другой страной», — заявила она.
В частности, Симоньян высказалась о необходимости упростить получение российского гражданства, пишет ura.ru.
Так медиаменеджер отреагировала на указ президента Владимира Путина, который упростил получение гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.