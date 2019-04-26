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Политика

Известный медиаменеджер заявила, что Россия скоро станет мусульманской страной

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия в ближайшем будущем может стать мусульманской страной.

Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
kremlin.ru

«Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Симоньян хотела бы сохранить Россию такой, какая она есть: «светской страной, где процветает множество конфессий и этносов».

Она подчеркнула, что страна станет исключительно мусульманской, только если власти не изменят демографическую политику.

«Если ничего не менять, то к 2040-му году Россия будет совершенно другой страной», — заявила она.

В частности, Симоньян высказалась о необходимости упростить получение российского гражданства, пишет ura.ru.

Так медиаменеджер отреагировала на указ президента Владимира Путина, который упростил получение гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.

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