Известный политтехнолог предложил назначить Медведева челябинским губернатором

Известный политтехнолог Аббас Галлямов предложил президенту РФ Владимиру Путину перенастроить отношения центра и регионов России. По этой схеме нужно отправить всех членов федерального правительства в провинцию.

Так, Галлямов предложил назначить председателя правительства РФ Дмитрия Медведева губернатором Челябинской области, а первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова — главой одного из сибирских регионов, написал политолог на своей странице в Facebook.

Галлямов, считает, что такая мера поможет «посмотреть на ситуацию с обратной стороны», снизит градус протестных настроений в провинции и удовлетворит тягу россиян к справедливости. Также кадровая ротация федеральных министров окажет им мощный пиар-эффект и даст россиянам надежду на перемены к лучшему. Кроме того, перестановка хотя бы на время поможет реабилитировать Медведева в глазах народа, пишет ura.ru.

Зреет недовольство

Политолог объяснил, почему место челябинского губернатора должно достаться именно Медведеву.

«В регионах зреет недовольство, и в Челябинске одна из самых сложных ситуаций. Очевидно, что появление там нашего премьер-министра с его мощным лоббистским потенциалом способно хоть что-то сделать. Конечно, <губернатор Челябинской области Борис> Дубровский старается, но его ресурсов все-таки не хватает, он же не федеральный министр. Медведев же, на мой взгляд, способен решить проблемы региона», — считает политолог.

В сентябре 2019 года в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Борис Дубровский намерен в них участвовать.

Чем известен политолог

Политтехнолог, родился в 1972 году в Челябинске. Окончил Башкирский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2001 года в большой политике, начинал карьеру в пресс-службе Путина, после возглавил этот же отдел в «Союзе правых сил» под руководством Бориса Немцова, пишет «Сноб».

Абаас Галлямов в 2010—2014 годах занимал пост замглавы администрации президента республики Башкортостан.

«Значительную часть жизни я проработал в госаппарате, но в целом быть чиновником — это не моя история. Я никогда не стеснялся это подчеркивать. Например, я старался ходить на работу без галстука, а по возможности и в джинсах», — писал в блоге о себе Галлямов.