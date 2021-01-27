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Политика

Известный российский телеведущий призвал осудить полицейского, который не застрелил протестующего

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия полицейского, который не застрелил протестующего в Санкт-Петербурге на акции 23 января, заявил он в эфире «Вести FM» в программе «Полный контакт».

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

Соловьев призвал «оставить в покое и наградить» сотрудника, который ударил в живот женщину. Осудить же стоит другого силовика, считает телеведущий госканала.

«Того второго полицейского, который не достал пистолет, когда его друга ударили в лицо, и не застрелил эту скотину, которая считает себя в праве бить полицейского в лицо. Который попытался подножку сзади поставить, а потом дал уйти преступнику. Вот к нему много вопросов. Нельзя издеваться над нашими полицейскими», — заявил Соловьев.

После протестных акций 23 января по соцсетям разлетелось видео, на котором петербуржец ударил сотрудника ГИБДД в лицо, тот упал на асфальт, пишет «Росбалт». Затем коллега пострадавшего толкнул правонарушителя.

Суд отправил мужчину под стражу.

Между тем депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опасается, что полицейскому, ударившему женщину в живот во время несанкционированной акции, удастся избежать ответственности. К такому выводу парламентарий пришел после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал свои запросы в СК и прокуратуру о возбуждении уголовного дела.

Вишневский отметил, что возлагал определенные надежды на эти обращения.

Что произошло

Инцидент произошел в центре Петербурга на акции 23 января. Женщина, вступившаяся за задержанного, получила от полицейского удар в живот.

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