Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Известный телеведущий уверен, что россиянам нравится цензура на ТВ

Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие, заявил ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Дмитрий Дибров.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

«Это <цензуру> русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — отметил телеведущий.

Он также подчеркнул — федеральные каналы крайне важны, так как человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он, пишет ura.ru.

Отвечая на вопрос о конкуренции между телевидением и интернетом, Дибров выразил уверенность, что в этой борьбе телевидение точно не проиграет, так как у него есть существенное преимущество.

«Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда людям-то и нравится. Они хотели бы, чтоб ими руководили. Тогда можно списать собственные грехи на хозяина. А это как раз федеральные каналы», — подытожил он.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость