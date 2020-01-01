Известный телеведущий уверен, что россиянам нравится цензура на ТВ

«Это <цензуру> русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — отметил телеведущий.
Он также подчеркнул — федеральные каналы крайне важны, так как человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он, пишет ura.ru.
Отвечая на вопрос о конкуренции между телевидением и интернетом, Дибров выразил уверенность, что в этой борьбе телевидение точно не проиграет, так как у него есть существенное преимущество.
«Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда людям-то и нравится. Они хотели бы, чтоб ими руководили. Тогда можно списать собственные грехи на хозяина. А это как раз федеральные каналы», — подытожил он.