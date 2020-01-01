Известный телеведущий уверен, что россиянам нравится цензура на ТВ

Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие, заявил ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Дмитрий Дибров.

«Это <цензуру> русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — отметил телеведущий.

Он также подчеркнул — федеральные каналы крайне важны, так как человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он, пишет ura.ru.

Отвечая на вопрос о конкуренции между телевидением и интернетом, Дибров выразил уверенность, что в этой борьбе телевидение точно не проиграет, так как у него есть существенное преимущество.