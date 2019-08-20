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Политика

Известный журналист «отправил» в отставку главу Минздрава

Журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения.

Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Вероника Скворцова и Сергей Меняйло.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации», — написал он на своей странице в соцсети.

Вероника Скворцова возглавляет Минздрав с 2012 года и периодический рапортует об успехах ведомства. Между тем успехи отечественной медицины более чем сомнительны, пишет argumenti.ru.

Неработающая Единая информационной системы медицинских учреждений, формальное повышение зарплат врачам, миллиардные госзакупки и траты на чиновничьи нужды, закрытие лечебных учреждений, и как финал — просьба купить французский Falcon для Минздрава. Это далеко не полный список «достижений» Вероники Скворцовой на посту министра.

Если верить Андрею Караулову, то пост министра займет российский медик, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, ставленник зампреда правительства России Татьяны Голиковой. Таким образом она сохранит свое влияние в одной из важнейших отраслей социальной политики.

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