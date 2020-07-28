Отважные родители подали коллективный иск к Путину о нарушениях прав детей старше 16 лет

Штаб муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск родителей к президенту РФ Владимиру Путину. По их мнению, указы о дополнительных выплатах семьям с детьми с трех до 16 лет нарушают права детей в возрасте 16−18 лет, пишет «Дождь».