Отважные родители подали коллективный иск к Путину о нарушениях прав детей старше 16 лет

Иск подан в Верховный суд 10 июля. К иску пожелали присоединиться более 50 человек. Сбор заявок продолжается.
11 мая президент подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Повторные выплаты, объявленные 23 июня, были рассчитаны на детей того же возраста. Выплаты осуществлялись в рамках поддержки населения в период коронавирусной самоизоляции.
«Указы президента нарушают федеральное законодательство, в том числе права и интересы детей в возрасте от 16 до 18 лет, установленные семейным законодательством», считают авторы иска.
В иске отмечается, что каждый ребенок имеет право «на образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства».
«Таким образом, детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми младшего возраста», — говорится в документе.
Родители считают, что указы президента противоречат утвержденной им концепции демографической политики России до 2025 года, а также нормам международного права, включая Конвенцию о правах ребенка, пишет polit.ru.
По их словам, «незаконно и несправедливо» лишать семьи с детьми от 16 до 18 лет государственной поддержки в период пандемии, учитывая то, что у подростков больше нужд. Родители подчеркнули, что помимо питания и одежды, дополнительные затраты требуются на подготовку к ГИА и ЕГЭ.