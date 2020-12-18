Кабмин поддержал проект о праве Путина вновь претендовать на два президентских срока

С такой инициативой выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что главой государства «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа».
Проект также уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.
«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в документе.