Кабмин поддержал проект о праве Путина вновь претендовать на два президентских срока

С такой инициативой выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что главой государства «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа».

Проект также уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.