Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «ломать пальцы и вырывать языки» за оскорбительные комментарии, которые оставляют в соцсетях. Таким образом лидер республики отреагировал на конфликт на чеченско-дагестанской границе, пишет Ura.ru.

«За языком следите, за пальцами, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык. Мы ни один комментарий не оставим», — сообщил Кадыров в видеообращении, которое опубликовали на странице «Чечня сегодня» в Instagram.

Глава Чечни подчеркнул, что за «оскорбительные» высказывания в адрес жителей или руководства Чечни будут «наказывать». Кроме того, он призвал жителей Чечни и Дагестана «не поддаваться на всякие провокации» и не обострять конфликт на границе республик.

Напомним, скандал произошел после того, как чеченские власти установили на своей территории, недалеко от дагестанского города Кизляр, дорожный указатель «Чеченская республика — Шелковский район», пишет «Федеральное агентство новостей». Вскоре молодые люди из Дагестана сломали знак. В итоге все закончилось народным сходом жителей регионов и затем задержаниями жителей Дагестана.