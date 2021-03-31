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Политика

Кадыров посоветовал Израилю не плясать под чужую дудку

Разман Кадыров предположил, что Израиль, где заявили о высоком уровне террористической угрозы в Чечне и призвали граждан не ездить в республику, игнорирует реальную ситуацию и пляшет под чью-то дудку.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

По словам чеченского лидера, возглавляемая им республика в очередной раз попала в список регионов, где, по мнению израильских властей, продолжают действовать террористические группировки.

Кадыров обрати внимание на то, что, похоже, данный список не обновлялся последние 20 лет.

«Более того, я подозреваю, что он составляется под чью-то дудку. Я думал, что Израиль — страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимания на реальное положение дел», — цитирует Рамзана Кадырова РБК.

В этой связи глава посоветовал Израилю перестать пугать людей несуществующими чеченскими террористами.

«Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!» — подчеркнул глава российского региона.

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