Кадыров посоветовал Израилю не плясать под чужую дудку

Разман Кадыров предположил, что Израиль, где заявили о высоком уровне террористической угрозы в Чечне и призвали граждан не ездить в республику, игнорирует реальную ситуацию и пляшет под чью-то дудку.

По словам чеченского лидера, возглавляемая им республика в очередной раз попала в список регионов, где, по мнению израильских властей, продолжают действовать террористические группировки.

Кадыров обрати внимание на то, что, похоже, данный список не обновлялся последние 20 лет.

«Более того, я подозреваю, что он составляется под чью-то дудку. Я думал, что Израиль — страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимания на реальное положение дел», — цитирует Рамзана Кадырова РБК.

В этой связи глава посоветовал Израилю перестать пугать людей несуществующими чеченскими террористами.