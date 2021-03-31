Кадыров посоветовал Израилю не плясать под чужую дудку

По словам чеченского лидера, возглавляемая им республика в очередной раз попала в список регионов, где, по мнению израильских властей, продолжают действовать террористические группировки.
Кадыров обрати внимание на то, что, похоже, данный список не обновлялся последние 20 лет.
«Более того, я подозреваю, что он составляется под чью-то дудку. Я думал, что Израиль — страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимания на реальное положение дел», — цитирует Рамзана Кадырова РБК.
В этой связи глава посоветовал Израилю перестать пугать людей несуществующими чеченскими террористами.
«Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!» — подчеркнул глава российского региона.