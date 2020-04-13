Кадыров придумал «полезное» наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров будет привлекать нарушителей карантина к сельскохозяйственным работам до конца самоизоляции в России, пишет ТАСС.

Напомним, что с 3 апреля во всех населенных пунктах республики с 20:00 до 08:00 запрещается движение транспорта, также в это время жителям нельзя выходить из домов.

«Если человек, который на карантине, без веской причины выйдет из дома, до окончания этой ситуации мы найдем ему занятие. Он будет работать на окраине, поле вскапывать, сеять», — заявил Кадыров, добавив, что такая мера станет альтернативой штрафам, которые будут вынуждены выплачивать семьи нарушителей.

На выходных количество заболевших COVID-19 в Чечне возросло до 48, умерли два человека.

Всего в России зафиксировано более 15 тыс. случаев заболевания, скончались 130 человек.