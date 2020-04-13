Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Кадыров придумал «полезное» наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров будет привлекать нарушителей карантина к сельскохозяйственным работам до конца самоизоляции в России, пишет ТАСС.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

Напомним, что с 3 апреля во всех населенных пунктах республики с 20:00 до 08:00 запрещается движение транспорта, также в это время жителям нельзя выходить из домов.

«Если человек, который на карантине, без веской причины выйдет из дома, до окончания этой ситуации мы найдем ему занятие. Он будет работать на окраине, поле вскапывать, сеять», — заявил Кадыров, добавив, что такая мера станет альтернативой штрафам, которые будут вынуждены выплачивать семьи нарушителей.

На выходных количество заболевших COVID-19 в Чечне возросло до 48, умерли два человека.

Всего в России зафиксировано более 15 тыс. случаев заболевания, скончались 130 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость