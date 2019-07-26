Кадыров принял на службу охранником 6-летнего мальчика

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что будет входить в обязанности шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, которого приняли на службу в качестве охранника Рамзана Кадырова, пишет Аргументы и факты.
Умаров объяснил, что никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей. Мальчишка будет заниматься своими детскими играми.
Также министр выразил надежду, что в дальнейшем ребенок выберет мирную профессию, а страсть к оружию закончится играми, пишет mail.ru.
Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом Магомеда-Эми о том, что он хочет охранять чеченского лидера.
После этого глава Чечни Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.
Ранее 15-летнему участнику конкурса на НТВ в Чечне присвоили звание Заслуженного артиста.