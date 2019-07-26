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Политика

Кадыров принял на службу охранником 6-летнего мальчика

Власти Чечни рассказали об обязанностях шестилетнего охранника Кадырова — мальчик будет заниматься детскими играми, задач по охране политика у него не будет.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что будет входить в обязанности шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, которого приняли на службу в качестве охранника Рамзана Кадырова, пишет Аргументы и факты.

Умаров объяснил, что никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей. Мальчишка будет заниматься своими детскими играми.

Также министр выразил надежду, что в дальнейшем ребенок выберет мирную профессию, а страсть к оружию закончится играми, пишет mail.ru.

Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом Магомеда-Эми о том, что он хочет охранять чеченского лидера.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Ранее 15-летнему участнику конкурса на НТВ в Чечне присвоили звание Заслуженного артиста.

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