Кадыров принял на службу охранником 6-летнего мальчика

Власти Чечни рассказали об обязанностях шестилетнего охранника Кадырова — мальчик будет заниматься детскими играми, задач по охране политика у него не будет.

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что будет входить в обязанности шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, которого приняли на службу в качестве охранника Рамзана Кадырова, пишет .

Умаров объяснил, что никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей. Мальчишка будет заниматься своими детскими играми.

Также министр выразил надежду, что в дальнейшем ребенок выберет мирную профессию, а страсть к оружию закончится играми, пишет mail.ru.

Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом Магомеда-Эми о том, что он хочет охранять чеченского лидера.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Ранее 15-летнему участнику конкурса на НТВ в Чечне присвоили звание Заслуженного артиста.