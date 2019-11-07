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7 ноября
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Политика

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в Сети «убивая и сажая»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли оскорбить чью-то честь. На сюжет, опубликованный ЧГТРК «Грозный», обратила внимание «Русская служба Би-Би-Си», сообщила lenta.ru.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

Выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, Кадыров заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Для этого, по словам политика, необходимо «выявлять» тех, кто задевает честь других в комментариях.

Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали об этом заявлении Кадырова и не могут руководствоваться сообщениями «Би-Би-Си», поэтому проверки не будет.

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