Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в Сети «убивая и сажая»

Выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, Кадыров заявил, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Для этого, по словам политика, необходимо «выявлять» тех, кто задевает честь других в комментариях.

Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали об этом заявлении Кадырова и не могут руководствоваться сообщениями «Би-Би-Си», поэтому проверки не будет.