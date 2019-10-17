Кадыров прокомментировал сообщения о тайных застенках для чеченских чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о репрессиях против близкого круга чиновников на совещании в правительстве.

«Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь, но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Тысячи гостей восторгаются красотой городов и сел, безопасностью и стабильностью, но именно это стало костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешли к тактике идеологических диверсий», — цитирует ТАСС слова Кадырова.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне уже несколько месяцев продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова.

А в «секретных тюрьмах» удерживаются не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники и охранники. Задержанных пытали, сообщило издание. Зачистки ближнего круга, отмечает «Новая», начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому Кадыров испытывал неприязнь, пишет bfm.ru.

По словам Кадырова, это ложная информация, ее намеренно создают определенные силы с целью создания отрицательного имиджа Чечни и ее руководства в стране и мире.

Геополитика

Глава Чечни был в составе российской делегации во время государственных визитов президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.