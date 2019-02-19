Кадыров рассказал, почему передал власть в Чечне: капельница и Эмираты

Так «Коммерсант» написал:
17 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров находится с визитом в Абу-Даби. Ранее сегодня он сообщил, что Фонд развития Абу-Даби намерен повысить уровень сотрудничества с Чеченской республикой. По его словам, фонд может вложить в строительство международного аэропорта в Грозном около $50 млн.
Сам Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что передал полномочия 13 февраля, так как заболел после похода в горы:
В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву.
Однако теперь глава Чечни снова на своем посту:
Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности.