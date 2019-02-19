Кадыров рассказал, почему передал власть в Чечне: капельница и Эмираты

Рамзан Кадыров объяснил, зачем временно передал полномочия главы Чеченской Республики главе правительства региона Муслиму Хучиеву. С этим разъяснением Кадыров выступил после того, как в СМИ появились сообщения о том, что он передал власть на время поездки в ОАЭ.