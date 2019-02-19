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Политика

Кадыров рассказал, почему передал власть в Чечне: капельница и Эмираты

Рамзан Кадыров объяснил, зачем временно передал полномочия главы Чеченской Республики главе правительства региона Муслиму Хучиеву. С этим разъяснением Кадыров выступил после того, как в СМИ появились сообщения о том, что он передал власть на время поездки в ОАЭ.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

Так «Коммерсант» написал:

17 февраля стало известно, что Рамзан Кадыров находится с визитом в Абу-Даби. Ранее сегодня он сообщил, что Фонд развития Абу-Даби намерен повысить уровень сотрудничества с Чеченской республикой. По его словам, фонд может вложить в строительство международного аэропорта в Грозном около $50 млн.

Сам Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал, что передал полномочия 13 февраля, так как заболел после похода в горы:

В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву.

Однако теперь глава Чечни снова на своем посту:

Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности.

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