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Политика

Кадыров традиционно проклял Сталина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проклял председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина за репрессии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Проклятие политик разместил в поздравлении с Днем восстановления государственности чеченского народа в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем», — написал Кадыров.

И подчеркнул, что Россия публично признала факт незаконной депортации чеченского народа и принесла ему свои извинения, пишет ura.ru.

Ранее Кадыров проклинал Сталина в День памяти и скорби, который отмечается в Чечне 23 февраля, пишет НСН. Каждый год лидер Чечни вспоминает Сталина в качестве врага своего народа и проклинает его.

Лидер СССР подписал указ о депортации чеченцев 23 февраля 1944 года.

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