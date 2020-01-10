Кадыров традиционно проклял Сталина

Проклятие политик разместил в поздравлении с Днем восстановления государственности чеченского народа в своем аккаунте во «ВКонтакте».
«Я в очередной раз повторяю — пусть будет проклят Иосиф Сталин, отдавший команду учинить расправу над чеченским народом. Мы помним поименно каждого, кто навечно остался в земле Сибири и степях Казахстана. И никогда не забудем», — написал Кадыров.
И подчеркнул, что Россия публично признала факт незаконной депортации чеченского народа и принесла ему свои извинения, пишет ura.ru.
Ранее Кадыров проклинал Сталина в День памяти и скорби, который отмечается в Чечне 23 февраля, пишет НСН. Каждый год лидер Чечни вспоминает Сталина в качестве врага своего народа и проклинает его.
Лидер СССР подписал указ о депортации чеченцев 23 февраля 1944 года.