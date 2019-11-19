Кадыров высказался о чеченской этике и кровной мести

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «убивая, сажая, пугая» останавливать тех, кто «занимается сплетнями, раздорами» в сети. Но накануне он заявил, что его выражение не стоит понимать буквально, сообщает «Кавказский узел».

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату (свод традиционных обычаев народов Кавказа) вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… „Вот видите: Кадыров то да се“… Я и своим детям говорю (такое)… В нашем лексиконе это есть. Всегда было − запугивать, ругать», — объяснил Кадыров.

О мести и согласии

Также глава Чечни рассказал, что кровную месть ввели «не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали». По его словам, «все, чтобы наладить согласие между людьми».

Что произошло

5 ноября Кадыров на встрече с правительством региона призвал наказывать тех, кто «оскорбляет честь» в сети.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами − если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», − заявлял глава республики и добавил, что всех «аферистов, предателей, сплетников и шизофреников» надо остановить.

Для этого он призвал к сотрудничеству с главами районов и городов спецслужбы, РОВД и молодежные организации.