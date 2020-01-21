Кадыров высказался по поводу слухов об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается никуда уходить со своей должности. Это случилось на первом с начала года расширенном заседании правительства, сообщило РИА «Новости».

Рамзан Кадыров,

глава Чечни:

У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику. И никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить.

Кадыров отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи. Он призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.

Напомним, 16 января на сайте правительства Чечни опубликовали распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что Кадыров проходит курс лечения и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона.

Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.