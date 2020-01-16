Кадыров временно покинул пост главы Чечни

По закону это делается на время отпуска или временной нетрудоспособности главы Чечни.
«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.
После прохождения курса лечения Рамзан Кадыров вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме, добавляет «Интерфакс».