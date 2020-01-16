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Политика

Кадыров временно покинул пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева, пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

По закону это делается на время отпуска или временной нетрудоспособности главы Чечни.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.

После прохождения курса лечения Рамзан Кадыров вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме, добавляет «Интерфакс».

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