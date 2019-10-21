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Политика

Кадыров застолбил места на кладбище для сирийских боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности бороться с сирийскими террористами, если они придут на территорию Северного Кавказа — такое заявление политик сделал на Первом канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно», — дал шутливый комментарий Кадыров в эфире программы «Большая игра».

Республика располагает спецназом для борьбы с террористами, которые дадут отпор в случае необходимости, уверен глава Чечни, пишет ura.ru.

Также в рамках шоу Кадыров отметил, что Россия наведет порядок в Сирии благодаря усилиям президента РФ и российских военных.

«Путин своих не бросает», — уверен лидер Чеченской Республики.

Ранее немецкое издание Die Welt написало, что Путин одержал победу в Сирии без войны, пишет «Царьград». К такому выводу европейские журналисты пришли после того, как американские военные объявили об эвакуации своих войск с территории Сирии на фоне турецкой военной операции в регионе.

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