Кадыров застолбил места на кладбище для сирийских боевиков

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище — это еще неизвестно», — дал шутливый комментарий Кадыров в эфире программы «Большая игра».
Республика располагает спецназом для борьбы с террористами, которые дадут отпор в случае необходимости, уверен глава Чечни, пишет ura.ru.
Также в рамках шоу Кадыров отметил, что Россия наведет порядок в Сирии благодаря усилиям президента РФ и российских военных.
«Путин своих не бросает», — уверен лидер Чеченской Республики.
Ранее немецкое издание Die Welt написало, что Путин одержал победу в Сирии без войны, пишет «Царьград». К такому выводу европейские журналисты пришли после того, как американские военные объявили об эвакуации своих войск с территории Сирии на фоне турецкой военной операции в регионе.