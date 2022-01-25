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Политика

Кадыров заявил, что на месте Путина давно забрал бы Украину и навел там порядок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Его предложение, записанное на видео, опубликовано в Instagram председателя парламента республики Магомеда Даудова.

«А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тысяч километров между Украиной и Америкой?» — спросил глава ЧР.

Кадыров подчеркнул, что Украина сейчас находится под контролем США и уличил Вашингтон в стремлении к размещению новой военной базы у границ России и полному безразличию к Украине, пишет Lenta.ru. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает он.

В декабре 2021 года Кадыров уже предлагал радикально решить «украинский вопрос». Тогда он заявил, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику.

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