Кадыров жестко призвал начать крупномасштабную операцию на Украине

Кадыров напомнил, что уже четвертый день на Украине продолжается специальная операция.

«Но мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать. Харьков с Киевом не очистить на одних „Тиграх“ „Уралах“ и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил. Если „майданутые“ сами не жалеют и не берегут собственный народ, то почему мы должны подставлять своих парней?! Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна. Надо уже освобождать города и населенные пункты. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно», — написал Кадыров.