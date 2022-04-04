Кадырова удивил Песков, назвавший Урганта «большим патриотом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова белорусскому телеканалу. В частности, ему не понравилось, как Песков охарактеризовал некоторых публичных личностей.

В интервью пресс-секретарь назвал телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом» и что «не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну», пишут РИА «Новости».

Так он прокомментировал слухи СМИ о том, что Ургант покинул Россию, пока его передачу временно приостановили на неопределенный срок.

Кадыров не понял такой позиции.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров напомнил, что Песков «не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа».

В конце глава Чечни добавил, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать».