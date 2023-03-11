11 марта
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Политика

Как бороться со страхом мобилизации, рассказали в Минобороны

В последнее время выросло число звонков на горячую линию Минобороны России, граждане обеспокоены слухами о возможности возобновления призыва в рамках частичной мобилизации.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Однако дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной России.

И призвали не поддаваться на провокации оппозиционных Telegram-каналов и в случае вопросов обращаться на горячую линию МО, указывает Газета.Ru.

По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Единый номер информационно-справочной службы — 122.

Ранее в Минобороны рассказали, почему до сих пор действует указ о частичной мобилизации — чтобы сохранить социальные гарантии мобилизованных.

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