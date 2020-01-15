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15 января
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Политика

Как долго будет формироваться новое правительство после отставки Дмитрия Медведева

Порядок назначения председателя правительства РФ и кабинета министров прописан в действующей Конституции страны. Рассказываем о том, как это будет происходить, если изменения в главный документ страны, предложенные президентом, не будут приняты в кратчайшие сроки.

Конституция РФ.
Конституция РФ.
Google.Images.

Правительство продолжит исполнять свои обязанности

Владимир Путин на встрече с правительством 15 января уже поручил всем исполнять свои обязанности до формирования нового состава исполнительного органа власти.

Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования Правительства в новом составе.

На внесение кандидатуры отводится две недели

Предложение о кандидатуре председателя Правительства России вносится в Государственную Думу не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента Российской Федерации или после отставки председателя Правительства России, либо в течение недели со дня отклонения предыдущей кандидатуры Госдумой.

Депутатам дают неделю

Государственная Дума рассматривает представленную президентом страны кандидатуру председателя правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. Если депутаты не согласятся с тремя вариантами кандидатур, то президент вправе назначить премьер-министра самостоятельно, а Госдуму — распустить.

Только после назначения председатель правительства представляет своих кандидатов на министерские должности и согласовывает их с президентом.

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