Как голосующих по вопросу поправок в Конституцию РФ в Алтайском крае защитят от коронавируса

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Центральная избирательная комиссия и Роспотребнадзор позаботились о безопасности участников процедуры. Беспрецедентные меры приняты в связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой.

Как защитят голосующих

Для того, чтобы разделить потоки входящих и выходящих на участках будут нанесены специальные линии — указатели движения. За них не рекомендуется заходить при нахождении на предыдущей линии другого участника голосования. Таким образом будет соблюдена безопасная дистанция между людьми — не менее 1,5−2 м.

На входе в помещение для голосования каждый гражданин в обязательном порядке должен пройти температурный контроль, вытереть обувь о коврик с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой, обработать руки антисептическими средствами.

Каждому выдадут маску и перчатки, которые сразу же необходимо надеть. А так же индивидуальную ручку, которой он и поставит отметку в бюллетене.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Изначально предполагалось, что голосующий мог принести маску, перчатки и личную авторучку с собой, но потом было решено было включить все это в санитарный набор, сформированный для каждого гражданина.

Защитную маску нужно будет снять лишь один раз на непродолжительное время для того, чтобы член избирательной комиссии мог идентифицировать личность.

Чтобы получить бюллетень, не нужно будет отдавать паспорт или другой удостоверяющий личность документ в руки члену комиссии, достаточно показать его «из своих рук» в развернутом виде с перелистыванием страниц (разворота документа с Ф.И.О. и фотографией, а также страницы с указанием места жительства).

Это нужно сделать с расстояния, позволяющего члену комиссии рассмотреть указанные в документе нем сведения.

Цифра 2 млн масок и 60 тонн антисептика заготовлены для передачи на избирательные участки Алтайского края

Как защитят членов избирательных комиссий

Всех членов участковых избирательных комиссий протестируют на коронавирус. Они будет работать за защитными экранами в масках и перчатках. При проведении голосования вне помещений члены комиссии наденут халаты и шапочки.

Средствами индивидуальной защиты обеспечат также наблюдателей, сотрудников полиции, народных дружинников, представителей СМИ и медицинских работников.

Факт Роспотребнадзор призывает не касаться стенок кабины и не находиться в ней в течение длительного времени. В целом в помещении для голосования рекомендуется быть не более 15 минут.

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года.