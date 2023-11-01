Как конфликт в Газе влияет на антисемитские настроения на Кавказе

Евреи живут на Кавказе несколько столетий. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, связанные с поиском прилетевших в город евреев, дают повод для беспокойства ранее гонимому народу. О том, как ситуация в мире может повлиять на горских евреев, расскажет altapress.ru .

Антисемитизм на Кавказе

Горские евреи, как евреи любой страны, подвергались гонениям во все времена. Антисемитизм на бытовом уровне присутствовал всегда. А в 1990-е годы Кавказ был самой криминальной зоной для народа.

Пару дней назад в республике прошли манифестации и попытка поджога недостроенного еврейского культурного центра.

В Карачаево-Черкесии прошел антисемитский митинг. Протестующие требовали выселить евреев из республики , хотя представителей этой нации там очень мало.

В мусульманских регионах Кавказа сейчас настроены против евреев.

Сколько евреев живет в Республике Дагестан

На Кавказе их около 10–15 тыс. В основном они живут в городах: есть общины в Дербенте и Махачкале (Дагестан), Нальчике (Кабардино-Балкария), Моздоке (Северная Осетия), а также в Пятигорске (Ставропольский край).

Стоит ли опасаться новых беспорядков

Объяснить произошедший протест можно тем, что население Махачкалы растет быстрыми темпами за счет переезжающей в город молодежи из деревень. Это сказывается на росте безработицы и исламских настроений — сельское население более религиозное и консервативное, чем городское.

Мигранты из сел не всегда хорошо устраиваются в городе. Это создает социальное напряжение, и выражается в подобных происшествиях.

Будет ли это продолжаться, зависит от властей и мер профилактики, которые они предпримут.