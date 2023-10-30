30 октября
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Происшествия

Проверяют паспорта и нападают на людей. Что произошло в аэропорту Махачкалы накануне ночью

В аэропорту Махачкалы 29 октября после прилета рейса из Тель-Авива собралась толпа людей, которая потребовала изгнать прибывших "евреев" из республики. О причинах протеста, а также о задержанных и пострадавших, расскажет altapress.ru.

Протесты в Махачкале
Протесты в Махачкале
Интернет-источники

Причины конфликта

Местные жители решили, что на самолете из Тель-Авива в Дагестан прилетают израильские беженцы, которые будут жить в республике. Ранее информация об этом начала распространяться в дагестанских Telegram-каналах. В аэропорт Махачкалы в 19:17 действительно прибыл рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings.

Толпа антисемитски настроенных людей заблокировала аэропорт, часть из них проникла на взлетное поле. Люди врывались в служебные помещения аэропорта в поисках прибывших из Израиля «евреев».

Что происходило в аэропорту

Дагестанцы снесли ограждение аэропорта, ворвались и устроили обыск в помещениях. Толпа выбила стеклянные двери и вошла внутрь с флагом Палестины.

Также у выезжающих из аэропорта людей проверяли паспорта, чтобы найти прилетевших в республику "евреев".

На взлетно-посадочной полосе толпа окружила самолет, а позже люди бегали по взлетному полю, проверяя весь воздушный транспорт.

Аэропорт закрыли из-за беспорядков.

Что стало с пассажирами

Вышедших из самолета людей экстренно вернули назад из-за приближающейся разъяренной толпы.

Пассажиры просидели на борту около 5 часов.

Также из аэропорта Махачкалы не мог выехать автобус. В нем находились дети и их родители, которые приехали из Израиля после лечения.

Сейчас рейс Дубай-Махачкала отбуксировали, пассажиров разместили в отеле.

Протестующие и силовики

Прибывшие на место происшествия силовики тут же заблокировали щель в заборе, через которую проникли протестующие. Однако в ответ толпа начала забрасывать правоохранителей разными предметами и раскачивать полицейскую машину перед зданием аэропорта.

Разъяренную толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, также почти всех людей вывели из здания аэропорта на площадь перед авиагаванью.

В ходе беспорядков задержали четырех человек.

Пострадавшие

Четверых полицейских ранили. Также пострадали и двое гражданских.

Все они получают медицинскую помощь в разных клиниках Махачкалы.

Были ли евреи

На рейсе, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было евреев и израильтян.

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