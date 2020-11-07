Как на Алтае произошла Великая Октябрьская «заварушка»

103 года назад большевики захватили власть в Петрограде. В Барнауле приход Советов к власти встретили на ура, а вот в других уездах что-то пошло не так.

Когда на Алтае появились Советы?

Зарождение Советской власти на Алтае началось после Февральской революции. Поначалу создавались отдельно рабочие, крестьянские и солдатские Советы.

К июлю 1917 года Советы создали в 17 волостях, и только с осени 1917 года создание советов начинает активизироваться в селах, немалую роль в этом сыграли солдаты-фронтовики, становившиеся инициаторами таких объединений. Как и по всей стране, сама структура советов была достаточно нечеткая, был характерен хаотичный принцип представительства и созывов.

Преобладали в Советах Алтая эсеры и меньшевики. Их деятельность в этот период можно назвать сдержанной, полнотой власти они похвастаться не могли, но, все-таки, оказывали определенное влияние на массы.

Усиление идеи Советов на Алтае началось с неудачного выступления генерала Лавра Корнилова, когда он потребовал отставки Временного правительства и предоставления ему чрезвычайных полномочий, выдвинув программу «спасения Родины», которая предполагала милитаризацию режима, введение смертной казни и другое. После таких заявлений по всей стране начинается процесс большевизации советов. Этот процесс охватил и Алтай.

1917 год. СС0

Когда и как на Алтае узнали о революции?

На Алтае о событиях в Петрограде люди узнали спустя несколько дней. Газета «Голос труда» 29 октября опубликовала информацию о том, что было низложено Временное правительство и создан революционный комитет.

Крестьянам было чуждо слово «революция», поначалу они заменяли его на «переворот» и «заварушка».

О том, как восприняли революцию в алтайской деревне, мнения исследователей расходятся. Одни считают, что революция зрела, и мужики интересовались политикой. Другие (в основном полагаясь на воспоминания старых людей) утверждают, что довольно длительное время вся революция на селе сводилась к кровавым похождениям банд самого разного толка.

1917 год. СС0

Как отреагировал Барнаул?

На Алтае большинство политических сил осудили действия большевиков в Петрограде и говорили о том, что революционеры произвели узурпацию власти в обход Учредительного собрания.

Поддержали петроградские события только в Барнауле. Губернский же Совет крестьянских депутатов раскритиковал действия большевиков и высказался против передачи власти Советам. Неоднозначная реакция на переворот была и в городских Советах солдат и рабочих. Например, в Славгороде уже через несколько дней после известных событий местный Совет заявил о переходе власти к ним, а в Бийске Совет осудил вооруженное выступление.

Несмотря на это, к декабрю в Барнауле большевики обеспечили переход власти к Советам. 3 декабря было принято решение, а в ночь с 6 на 7 декабря план претворили в жизнь. Барнаульский Совет захватывает власть в городе и объявляет, что городской комиссариат по спасению революции прекращает свою работу. 7 декабря 1917 года считается датой установления Советской власти в Барнауле.

1917 год. СС0

Что происходило за пределами столицы Алтая?

Стремительная смена порядков не устраивала прежние губернские власти, земства и крестьянские учреждения. На заседании Совета крестьянских депутатов резко раскритиковали действия барнаульских большевиков, подчеркивая, что они захватили власть, не советуясь даже с другими городами и уездами.

Но, несмотря на это, Барнаульский Совет предпринимает попытки распространить свою власть на всю губернию. В начале января 1918 года большевики создают специальную коллегию с целью «призвать хотя бы часть крестьянских советов» к новой власти. Все эти действия вызвали волну возмущения.

Газета губернского крестьянского Совета «Нива Алтая» называла все происходящее узурпацией власти органом, который не представляет большинство населения. Невзирая на критику, барнаульские большевики продолжали свое дело.

На губернском съезде Советов, который проходил в феврале, «со скрипом» принимается резолюция об установлении Советской власти на Алтае. Заседание проходило непросто.

1917. СС0

Во-первых, из-за метели на важное мероприятие прибыли только 89 из 250 делегатов. Некоторые территории губернии вообще не участвовали в историческом событии. Большинство участников представляли Барнаул и Барнаульский уезд, что собственно и предопределило итоги съезда.

Во-вторых, обсуждение вопроса о местной власти вызвало такую бурную дискуссию, что пришлось вызывать солдат гвардии, чтобы урезонить последователей меньшевиков. В итоге, было решено создать коалиционный Совет рабочих и крестьянских депутатов. Несмотря на разногласия и не полное представительство, считается, что именно этот съезд сделал Советскую власть в Алтайской губернии легитимной.

Однако к июню 1918 года волостных Советов в Алтайской губернии было меньше трети, а сельских меньше 5%. Все эти особенности установления советской власти и предопределили ее свержение на Алтае уже в июне 1918 года.