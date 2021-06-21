Как обеспечить законность проведения выборов

18 и 19 июня в Алтайском филиале РАНХиГС прошло обучение независимых наблюдателей на выборах 2021 года.

В марте 2021 года в Алтайском крае появился новый общественный институт независимого наблюдения за выборами. Его создали на базе региональной Общественной палаты Алтайского края, которая наделена правом регистрации независимых наблюдателей на выборах всех уровней.

Способствовать обеспечению объективного проведения голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума, заполнения протоколов комиссий без нарушения установленных законом условий и процедур — в этом состоит основная задача наблюдателя.

В Общественный штаб наблюдения за голосованием вошли руководители различных общественных организаций края, преподаватели алтайских вузов, а также члены общественных палат города и края. Председателем единогласно назначили доцента кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС Руслана Демакова, юридический блок штаба возглавил заведующий кафедрой гражданского права и процесса нашего вуза Алексей Чесноков.

Алексей Чесноков,

заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС , руководитель юридического отдела Штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае:

Введение института общественных наблюдателей выполняет не только задачи обеспечения законности и участия институтов гражданского общества в избирательном процессе, наблюдатели самим своим присутствием снижают вероятность провокаций и злоупотреблений, а также повышают легитимность выборов и доверие к ним со стороны местного населения.

У штаба три главные задачи: подготовка наблюдателей, борьба с дестабилизацией выборного института и контроль за ходом процесса.

В этом году наиболее важными событиями, в ходе которых алтайским наблюдателям-общественникам предстоит себя проявить, будут выборы 19 сентября 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Руслан Демаков,

доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС , руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае:

Учитывая, что в этом году единый день голосования продлится с 17 по 19 сентября, мы хотим привлечь на участковые избирательные участки до четырех тысяч наблюдателей, поэтому приглашаем всех жителей края с активной гражданской позицией обращаться в Общественную палату региона.

Руслан Демаков также отметил, что на семинаре были рассмотрены особенности правового регулирования процессов, связанных с местными выборами. Так как имеются особые механизмы регулирования, которые каждый наблюдатель должен знать, чтобы обеспечить эффективный общественный контроль.

Всего в регионе будет сформирован 1771 избирательный участок, на каждом из которых потребуется работа не менее двух наблюдателей. Работа идет уже давно и сейчас начинается подготовка тех, кто будет выявлять нарушения и контролировать чистоту выборов.

Владимир Лопаткин,

председатель Общественной палаты города Барнаула:

Обучение наблюдателей — важная гарантия законности выборов и в ближайшее время предстоит обучить только по городу Барнаулу не менее 800 человек.

Независимые наблюдатели Фото из архива РАНХиГС

Образовательные семинары, начавшиеся в регионах страны, обуславливают тенденцию к укреплению института общественного наблюдения, его совершенствования с методической и технологической точек зрения. Перед независимыми наблюдателями в 2021 году стоят новые вызовы, которые требуют новых подходов, знаний и навыков. Теперь наблюдателю недостаточно знать только основы избирательного права, он должен чётко понимать, как поступать в случае конфликтных ситуаций на участке и непредвиденных обстоятельств, и что делать для предотвращения возможного нарушения. Главная же задача наблюдателей будет состоять в обеспечении чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов.

Иван Субочев,

консультант-юрист Избирательной комиссии Алтайского края:

Помощь наблюдателей при проведении выборов трудно переоценить, но для того, чтобы они действовали эффективно, необходимо тщательное изучение их прав и обязанностей, запретов, а также процедур организации голосования граждан.

Занятия с наблюдателями провели Алексей Чесноков, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., Руслан Демаков, доцент кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., а также Анна Пономаренко, секретарь Избирательной комиссии Алтайского края, Иван Субочев, консультант-юрист Избирательной комиссии Алтайского края.

200 алтайским наблюдателям в рамках семинара были подробно раскрыты вопросы законодательной основы выборов, новеллы в избирательном процессе и статуса наблюдателей. Кроме того, спикеры рассмотрели порядок и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, вопросы противодействия провокациям и обеспечения законности всеми участниками избирательного процесса.

Представители Академии отмечают, что корпус наблюдателей сформирован и уже несколько месяцев на различных местных выборах они ведут работу и показывают высокую эффективность. Корпус наблюдателей состоит из всех социальных групп, но, отрадно отметить, что молодежь все больше проявляет инициативу, чтобы наблюдать за выборами.

Надежда Лаптева,

наблюдатель:

Мне очень понравился обучающий семинар, все было доступно, в наглядной форме, теперь уже начинаешь понимать, как реализуется избирательный процесс.

Евгений Разинкин,

наблюдатель:

Занятия прошли очень содержательно, мы узнали о важнейших законах о выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Алтайского края, последних изменениях избирательного права, о статуте наблюдателя и порядке действий на местах. Это значительно поможет нам при осуществлении наблюдения в сентябре.

Марина Мамонтова,

наблюдатель: