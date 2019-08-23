Как президент РФ Владимир Путин стал Игорем Петровичем. Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Росреестр мог изменить личные данные главы государства Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает « Интерфакс » .

Песков признался, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия президента РФ в выписке из Росреестра, о чем чем сообщалось в СМИ, однако предположил, что это могло быть связано с правилами обеспечения безопасности, поскольку Путин является «самым охраняемым человеком в нашей стране», пишет «Росбалт».

На днях «Собеседник» опубликовал материал, в котором сообщалось, что в официальной выписке из Росреестра о недвижимости главы государства его имя и фамилия были якобы изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский.

И в новой выписке вместо имен изначальных хозяев — Владимира, Людмилы, Марии и Катерины Путиных — теперь указаны совсем другие люди: Игорь Петрович Сергеев-Градский, его жена Люба и дочери Инна и Алла. Людей с такими не просто ФИО, но даже с фамилией ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве изданию обнаружить не удалось.

Кого нельзя называть

Похоже, в Росреестре до сих пор не могут определиться, как именно ссылаться на тех, кого нельзя называть.

Так, квартира провалившегося в Солсбери разведчика Анатолия Чепиги записана теперь даже не на Боширова, а на «Российскую Федерацию»; сыновья генпрокурора Юрия Чайки, которых сначала переименовали в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, теперь стали просто «физическими лицами», а вот «зап. № 2015/77−404дсп» после того, как появилась информация о его разводе с дочерью Путина, вновь стал Кириллом Шамаловым.

Президент-двойник

Уже давно в народе обсуждают, что иногда Путин становится «выше», что у него уши не такие, как раньше. Многие приходят к выводу, что президента «подменили», а страной руководят какие-то силовики.