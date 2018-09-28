Как алтайские депутаты Госдумы проголосовали по вопросу повышения пенсионного возраста

Из 10 депутатов Государственной Думы, представляющих в российском парламенте Алтайский край, восемь проголосовали за повышение пенсионного возраста, против — лишь двое. Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуме РФ 27 сентября выносился на голосование дважды. Сначала его приняли за основу, затем — в третьем, окончательном, чтении. Результаты голосования депутатов опубликованы.

Единороссы

Судя по этим результатам, единороссы Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор и Александр Прокопьев проголосовали «за» в обоих случаях. А вот их коллега по партии Николай Герасименко был «за» при принятии документа за основу, а в третьем чтении не голосовал.

Результаты голосования еще одного алтайского единоросса и депутата Госдумы Олега Быкова не опубликованы — соответствующий сервис сайта Госдумы при поиске результатов выдал: «по вашему запросу ничего не обнаружено».

Оппозиция

Справоросс Александр Терентьев (он руководитель алтайского реготделения «Справедливой России»), согласно данным Госдумы, не голосовал ни в первом, ни во втором случае. Но сам Терентьев сообщил на сайте реготделения, что, как и его коллеги по фракции, проголосовал против.

Просто он сделал это заранее в письменной форме, так как не смог по уважительной причине присутствовать на пленарном заседании Госдумы. К заявлению на сайте он приложил свое обращение к спикеру Госдумы. Так или иначе, в информационной базе Госдумы это пока не отражено.

Против в обоих случаях проголосовал депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

Общие итоги

В целом же закон в третьем чтении поддержали 332 парламентария (74%), 83 были против, воздержавшихся не было. После принятия его Советом Федерации (по данным «Интерфакса», Совфед рассмотрит его 3 октября) и подписания президентом закон будет принят. Вступление в силу предполагается с 1 января 2019 года.

Напомним, после выступления президента Владимира Путина законопроект скорректировали. Возраст выхода на пенсию для женщин установили в 60 лет (прежнее предложение правительства РФ — 63 года).

Кроме того, на три года сократили стаж, дающий право выйти на пенсию досрочно. С планировавшихся 45 лет для мужчин он был снижен до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет.