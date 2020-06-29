Как на Алтае происходит голосование по поправкам в Конституцию на дому

Жители Алтайского края не могут участвовать в дистанционном голосовании по поправкам через портал Госуслуги. Такая возможность пока предоставлена только в Московской и Нижегородской областях. Зато на Алтае вполне реально вызвать членов избирательной комиссии прямо к дверям своей квартиры. Altapress.ru рассказывает и показывает, как организовано домашнее голосование.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.

Если у жителя края возникла необходимость проголосовать именно дома, ему нужно прежде всего позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Работники УИК договорятся с ним о дате и времени голосования в домашних условиях, уточнят адрес.

Елена Акимова,

председатель избирательной комиссии УИК-224:

Если человек может встретить нас только вечером — мы придем вечером. Граждане такой возможностью активно пользуются. На сегодняшний день на нашем УИКе проголосовало уже четверть избирательного списка. Явка неплохая. В основном это, конечно, пенсионеры, которым по указу губернатора нельзя нарушать изоляцию. Либо многодетные мамы, беременные женщины — они получили возможность голосовать на дому, раньше такого не было. Обычно мы выезжали только к тем, кто не мог добраться до избирательного участка.

В условленный час на дом к избирателю приходят члены участковой комиссии и общественные наблюдатели. Можете не беспокоиться — все они прошли тест на COVID-19. Они приходят обязательно в защитной одежде, в руках — санитайзер. Им обрабатывают звонки, а также дверь, на которую вешают сейф-пакет — это для бесконтактной передачи.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

В пакете для избирателя — перчатки, маски, одноразовая ручка, бюллетень, заявление и пояснительный лист с предлагаемыми поправками.

После того, как члены УИК проверили паспорт избирателя (в руки его никто не берет), все бумаги можно заполнить. Комиссия в квартиру не заходит, стоит у дверей на дистанции около двух метров.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Когда все готово — бюллетень опускается в специальный опечатанный переносной ящик. Сегодня такой способ голосования опробовала мать троих детей, жительница Барнаула Евгения Свиридова.

Евгения Свиридова,

избиратель:

Как гражданин своей страны, я считаю, что каждый обязан участвовать в любом виде голосования. Спасибо большое за то, что нашей семье пошли на уступки и позволили проголосовать на дому. Мне хотелось свести свое пребывание в людных местах до минимума — это удалось.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Голосование на дому будет проводиться до 1 июля включительно. Именно в этот день состоится общероссийское голосование по поправка к Конституции РФ,