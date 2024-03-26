Как работает закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО и стоит ли его бояться

В 2023 году был принят закон, по которому подписавших контракт с ВС РФ во время мобилизации или военного положения не будут привлекать к уголовной ответственности, а наказание заменят условным сроком.
Но только в случае совершения умышленных преступлений небольшой или средней тяжести — это те, за которые максимальное наказание не превышает 3 и 5 лет лишения свободы. А также неосторожных деяний тех же категорий — за них дают максимум 10 лет лишения свободы.
В марте 2024-го законопроект дополнили новыми статьями, закрепившими уже действующий механизм. Теперь его действие распространяется на подозреваемых и обвиненных.
«Такие люди смогут искупить свою «глупость» еще до принятия судом решения. Бывают ведь разные ситуации: кто-то что-то сделал по пьяной удали, кто-то — без злого умысла. Это может произойти с каждым. А иметь судимость неприятно всем — это влечет за собой последствия на всю жизнь. Поэтому власти дают такую, скажем, возможность тем, кто готов искупить свою вину перед государством и обществом. В данном случае участием в СВО.
Кроме того, как правило, мелкие преступления в основном совершают люди неприкаянные, у которых вечно не складывается и с работой, и в жизни. Закон открывает для них некий коридор — попробовать реализовать себя, получить новый статус, заработать денег, в конце концов», — добавляет Елена Фогель.
Освобождение от уголовной ответственности может быть предоставлено после заключения контракта с ВС РФ «в период мобилизации, военного положения или в военное время». То есть никто не собирается отпускать осужденных на вольную жизнь, только после участия в военных действиях.
Технически, в стране не действует ничего из перечисленного, но в то же время проходит специальная военная операция с участием российской армии, объясняет Елена Фогель. С 00:00 20 октября 2022 года военное положение было введено на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Поэтому под закон попадают все, кто заключает контракт с ВС РФ. Кроме того, несмотря на то, что частичная мобилизация «прошла», призванные в это время граждане статус мобилизованных не утратили.
При этом бояться возвращения опасных преступников в общество после СВО не стоит, утверждает адвокат. Перечень тех, кто не может сделать выбор в пользу фронта вместо судимости, остался прежним. Так, подозреваемые, обвиняемые и отбывающие наказание за педофилию, терроризм, экстремизм и другие тяжкие преступления не могли и не смогут воспользоваться законом.
При заключении военного контракта производство дела могут как приостановить, так и прекратить. В первом случае освободиться от ответственности и избавиться от условного срока можно будет только после получения госнаграды или увольнения со службы (по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья и окончанию СВО в данном случае).
Все будет решаться в индивидуальном порядке, говорит адвокат. А именно: следователь, с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель, с согласия прокурора, будет прекращать уголовное преследование по преступлению, расследование которого ранее приостановили по ходатайству командования воинской части.
Думаю, что большую часть дел все-таки именно приостановят, и лишь малую — прекратят, чтобы не наломать дров. Точный алгоритм будет ясен позже, когда сформируется некая практика и будут даны разъяснения органов прокуратуры и рекомендации по применению закона. В любом случае, огульной «амнистии» не будет», — объясняет Елена Фогель.
Тем более, напомнила она, составов небольшой и средней тяжести преступлений, подпадающих под действие принятого закона, не так уж и много, а сами они не такие уж страшные: в основном это незначительные кражи, мошенничество, хулиганство, мелкие драки, бытовые преступления и прочие.
Контролировать поведение освобожденных от уголовной ответственности лиц будет командование воинских частей. Если в период прохождения службы гражданин совершит новое преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора.
В этом случае все зависит от срока уклонения, говорит адвокат.
Если человек скрывался не более 10 дней — наказание за такое сулит небольшое, то есть это преступление небольшой тяжести. Если же военнослужащий долго «бегает» от обязанностей, то это будет квалифицировано как совершение тяжкого преступления.
Соответственно, попасть под действие настоящего закона, приостановить уголовное дело и освободиться от наказания у него не выйдет.
Помимо того, что срок, в большинстве случаев, не испарится, а станет условным, военнослужащего никто не освобождает от возмещения вреда.
Если, к примеру, человек въедет в забор, от ответственности за нарушение ПДД и правил управления транспортным средством его освободят, но от выплаты владельцу забора — нет.
Елена Фогель,
адвокат:
— Думаю, многие выберут такой путь из безвыходности. Наличие судимости привлекает не многих, а большинство вообще считают, что лучше пойдут на СВО, чем будут просиживать время в камере с другими осужденными.
Но для кого-то это будет лазейка — способ скрыться от уголовной ответственности. Посмотрим, как и у кого это получится.
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