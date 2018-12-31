Как речь Ельцина в конце тысячелетия шокировала людей за несколько минут до Нового года

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации. Знаменитая речь президента прозвучала за несколько минут до Нового года. После россиян с праздником поздравил Владимир Путин. Историки и политики восприняли это событие по-разному.

Как это было?

Ночью 31 декабря 1999 года с экранов телевизоров президент Борис Ельцин произнес:

«Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».

Ельцин пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил у россиян прощения.

Исполняющим обязанности президента назначили председателя правительства Владимира Путина, который после заявления Ельцина об отставке поздравил россиян с Новым годом.

Что об этом думают?

По мнению Нины Ельциной, толчком могли стать результаты выборов в Госдуму, на которых партия «Единство» (ее поддержал Владимир Путин) показала хороший результат. Видимо поэтому Ельцин, который был беспартийным, решил, что настало время уступить дорогу новому лидеру, пишет РИА Новости.

По мнению доцента кафедры гуманитарных дисциплин РАНХиГС Сергея Беспалова, добровольный отказ от власти — очень мужественный поступок. Эксперт считает, что в последние годы власть принадлежала не Ельцину, а его окружению

Рабочая встреча Владимира Путина и Бориса Ельцина. архив Управления пресс-службы и информации президента РФ , russiainphoto.

Во внешней политике было много неудач. Беспалов говорил, что неопытность Ельцина во внешней политике дорого обошлась России. По словам эксперта, если бы страной руководил более компетентный человек, то в ситуации колоссального внешнего долга, неблагоприятной экономической конъюнктуры, становления российской государственности, действовать было бы сложно.

В обращении к гражданам страны Борис Ельцин признал, что в чем-то оказался слишком наивным, а некоторые проблемы были для него чересчур сложными. Ельцин добавил, что у страны есть сильный человек, который достоин быть президентом.

Член президентского Совета по правам человека Ирина Хакамада сказала, что если бы Ельцин не пошел на такой шаг, то из-за серьезного внутриполитического кризиса началось бы разрушение многих государственных институтов.