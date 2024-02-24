24 февраля
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Политика

Как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом. Подробности

Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир».

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Кого затронут западные ограничения, указал РБК.

В России

Однако санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.

Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме.

За рубежом

На момент наложения санкций карты «Мир» работали также в 10 странах. Среди этих стран — Казахстан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, другие.

При этом в Казахстане, Армении и Белоруссии «Мир» эмитируют «дочки» российского ВТБ. Карты могут выпускаться как самостоятельно, так и в формате кобрендинга с местной платежной системой.

Существенная часть международного присутствия карт «Мир» попала под удар еще до этих санкций — в сентябре 2022 года.

После этого множество кредитных организаций нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. Так, карты «Мир» практически перестали работать в Турции. Чтобы устранить проблему российская платежная система одобрила использование российскими банками своих терминалов за границей — в Турции, ОАЭ, на Мальдивах, других странах, популярных у российских путешественников. Но пока эта схема не стала масштабной.

Важно

Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

О системе и карте

НСПК была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем.

100% компании принадлежит Банку России.

НСПК занимается обработкой операций по всем картам, которые выпущены российскими банками.

Что произошло

Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир», ряд банков и депозитарий СПБ Биржи.

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