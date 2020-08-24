«Как тебе спится, Саша?»: Рита Дакота записала песню в поддержку протестующего народа в Белоруссии

Певица Рита Дакота, которая родила и выросла в Минске, поддержала граждан Белоруссии, протестующих против результатов президентских выборов. Об этом она сообщила в своем аккаунте Instagram.

Трек выпустили под названием «Уходи», и посвящен он протестам в Белоруссии. В тексте песни певица обращается к президенту страны Александру Лукашенко.

Она утверждает, что отдала бы все, чтобы эта композиция никогда не случилась с ней и другими белорусами.

«На такие вещи смотреть нужно. Ничего не предпринимать — позволять этому злу вершиться. Возможно, работа откроет глаза тем, кто видит новости только „с удобной стороны“ или вовсе не хочет видеть, что творит кровавый диктатор со своим народом прямо сейчас. Однако я призываю: видеть надо, участвовать — надо, не соглашаться со злом — надо!», — пишет Рита в своем аккаунте Instagram.

Дакота поделилась с подписчиками, что не могла прилететь к своей семье в Белоруссию, потому что заболела коронавирусом. Поэтому решила собраться с силами и реальными действиями помочь. Певица сообщила, что все собранные средства от скачиваний песни «Уходи» пойдут на помощь пострадавшим за время протестов.