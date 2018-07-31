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Политика
Политика
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Как за два месяца работы в крае Виктор Томенко обозначил основные акценты в работе

Врио губернатора Виктор Томенко работает в Алтайском крае два месяца. За это время он совершил более двух десятков поездок по краю, встретился с коллективами, обозначил, на кого будет опираться, с чем бороться и к чему стремиться.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

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Факт

27 июля врио главы подал весь пакет документов для регистрации его кандидатом в губернаторы.

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