Как за два месяца работы в крае Виктор Томенко обозначил основные акценты в работе

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Факт
27 июля врио главы подал весь пакет документов для регистрации его кандидатом в губернаторы.
Врио губернатора Виктор Томенко работает в Алтайском крае два месяца. За это время он совершил более двух десятков поездок по краю, встретился с коллективами, обозначил, на кого будет опираться, с чем бороться и к чему стремиться.
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27 июля врио главы подал весь пакет документов для регистрации его кандидатом в губернаторы.
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