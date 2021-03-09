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Политика

Как Запад может поддержать Украину в войне с Россией? Эксперт ответил на этот вопрос

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин рассказал URA.RU, как страны Запада могут поддержать Украину в войне с Россией.

Танк.
Танк.
mil.ru

Жилин отметил, что Украину могут поддержать с помощью кибератак, которые отключат электричество в крупных городах страны.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения. Это вызовет коллапс, будет катастрофа», — поведал эксперт.

Жилин считает, что Запад не станет рисковать своими военными, чтобы помочь армии Украины.

Ранее советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко заявил, что Киев при поддержке США готов сокрушить Россию.

После этого гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что с такой фамилией надо женщин поздравлять с 8 Марта, а не «стучать кулаком в грудь».

Электроопора. Починили пластырем.
Электроопора. Починили пластырем.
instagram.com/zvestnik.

Хакер Александр Варской отметил изданию, что отключить электричество с помощью кибератак возможно.

«Технологии для этого есть даже у неразвитых стран, поэтому Россия ни от чего не застрахована», — подчеркнул он.

Однако военный обозреватель Виктор Литовкин усомнился в эффективности таких кибератак.

«США может поддержать Украину кибератаками на Россию. Но неизвестно, какую пользу от этого получит Украина», — подчеркнул полковник в отставке.

По его мнению, Запад может вести информационную войну против России, как этот постоянно и делает.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.

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