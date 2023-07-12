Как Жириновский раздавал деньги и обещал барнаульцам решить все проблемы — исторический фоторепортаж altapress.ru

В июле 2011 года эксцентричный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский приехал в Барнаул, чтобы пообщаться с партийцами и избирателями. Как он прогуливался по Старому базару и раздавал с помощниками деньги горожанам — напомним в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Яркому приезду Владимира Жириновского предшествовали многочисленные высказывания его соратников.

«Каждый год в летний период, когда представители других партий нежатся на заграничных пляжах, лидер ЛДПР совершает очень много рабочих поездок по регионам», - говорил на тот момент руководитель алтайских либерал-демократов Андрей Щукин.

На встречу с Владимиром Жириновским 21 июля в Барнаул приехали 700 партийцев и руководителей отделений со всего края. Тогда региональная организация ЛДПР была самой крупной в России.

Впервые партийцы смогли поприветствовать лидера на Старом базаре, куда Владимир Жириновский приехал на черном «БМВ» в сопровождении свиты.

Он купил несколько предметов гардероба, пару ведер ягод и фрукты, пообщался с продавцами, пообещав защитить рынки от закрытия. В этом время помощники раздавали людям по купюре в 500 рублей.

Встреча в ДК «Моторостроителей» продлилась немногим более часа — после нее партийный лидер сразу отправлялся в аэропорт, чтобы вылететь в Омск и закончить сибирский «тур».

Владимир Жириновский в Барнауле, июль, 2011 год. Олег Богданов

Зал на полторы тысячи человек заполнился до отказа. У крыльца сотни людей, которые не смогли «влезть» в ДК, слушали речи Владимира Жириновского по громкоговорителю.

Началось выступление с краткой лекции об основах партийной программы, имперском величии России, о том, какой должна быть демографическая и внешняя политика в стране и как развивать промышленность.

Далее пошли вопросы из зала. Укажем избранные ответы политика: