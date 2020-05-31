Как жительницу края 30 лет назад наказали за мат в магазине, или почему в последние годы СССР случился тотальный дефицит

30 лет назад газета «Алтайская правда» напечатала острую статью о самой насущной беде последних лет СССР: дефиците. Журналист Ольга Серикова рассказала про жительницу природного района, оштрафованную за нецензурное выражение эмоций в магазине, в котором она не смогла купить ничего из того, что планировала.

В советский магазин с нецензурной бранью

История с ненормативной лексикой случилась недалеко от Барнаула — в Павловском районе. Местная жительница зашла в магазинчик купить одежду и обувь для семьи. Но не нашла ни костюмов, ни обуви.

«Зато в селе каждый знал, что здесь проверкой ОБХСС были обнаружены припрятанные под прилавком изделия повышенного спроса. Эта информация сработала как запал покупательских эмоций», — сообщила газета.

За «беспричинное оскорбление нецензурной бранью продавцов магазин № 1» женщину оштрафовали женщину на 50 рублей. «Но так ли беспричинен гнев покупательницы? — задавалась вопросом журналистка.

В Магазине под шпилем. Барнаул в 1980-х годах. moi-barnaul.ru , Вера Будянская

Популярная теория заговора

В редакции газет тогда поступали горы писем от возмущенных пустыми прилавками людей. Ругали спекулянтов, вздувавших цены на рынках, торговлю из-под прилавка и по блату.

Частенько разговоры сводились к тому, что кто-то этот дефицит создает сознательно. Товаров, дескать, на складах и ж/д тупиках много, но кому-то выгодно нагнетать ситуацию, чтобы произошел социальный взрыв.

Интересно, что мысль о том, что кто-то в те годы устроил дефицит искусственно, очень популярна и сегодня. Десятки интернет-ресурсов винят в этом лидера страны того времени Михаила Горбачева. Верно ли это?

Барнаул , 1980-е. Михаил Горбачев в институте им. Лисавенко. retro. moi-barnaul.ru

Доставка товаров по телевизору

Вообще-то, дефицит товаров народного потребления в СССР был всегда — плановая экономика не могла обеспечить спрос. Исключение составляли, быть может, закрытые города, но и там большого разнообразия товаров не было.

Шуточка про то, что гражданин отдал в химчистку туалетную бумагу (потому что купить не смог) не в горбачевские времена родилось.

Но факт есть факт: во времена горбачевской перестройки, то есть после 1985 года, дефицит стал тотальным. Можно было не застать в магазине хлеба, даже черствого. Люди гонялись за стиральным порошком и мылом, передавая друг другу информацию, где их «выбросили» на прилавки.

Из аптек пропадали градусники и аспирин, писала «Алтайская правда». Кое-кто начал сам выращивать табак — нельзя было купить сигареты. Талоны на сахар, макаронные изделия и водку положение спасали, но далеко не всегда: бывало, что товаров не было и по талонам.

Барнаул , 1980-е. Книжная ярмарка у Дома книги ( пр. Ленина , 27). retro. moi-barnaul.ru

Каждому пассажиру по мягкому месту

Между тем, сразу после прихода к власти Горбачева, в 1986 году, в СССР приняли план ускоренного развития. К 1990 году страна должна была увеличить объем производства продуктов питания в 2,5 раза. А к 2000 году удвоить промышленный потенциал.

Самым запоминающимся пунктом было решение жилищной проблемы, напоминает «Рамблер». Народ, вообще-то, не очень-то в это верил. Вместо «каждому гражданину по своеой квартире» он придумал шуточный лозунг железнодорожников: «Каждому пассажиру — по мягкому месту».

Не верили — но надеялись. Горбачев надежды отчасти оправдал. В последние советские годы строили очень много. К примеру, в Алтайском крае в 1988 году возвели 1,518 млн кв. метров — этот рекорд до сих пор не побит.

Барнаул , 1980-е. Стройка. retro. moi-barnaul.ru

В 1980-е закладывали новые парки, на короткое время полюбили экологию — например, при Горбачеве остановили губительны для природы мегапроекты вроде переброски сибирских рек в Среднюю Азию. В 1988 году в Барнауле ввели в эксплуатацию кондитерскую фабрику «Алтай». В 1985-м — спорткомплекс «Обь».

Горбачеву не повезло с нефтью

Но Горбачеву сильно не повезло. В 1986 году цены на нефть упали более чем в два раза. Советский Союз сильно зависел от нефтедолларов — на них покупали за рубежом оборудование для промышленности, зерно и много еще чего.

Уже к началу 1987 года в стране наметился спад производства. К 1989 году государственный бюджет впервые был сверстан с дефицитом. Автор «Рамблера» считает, что разбалансировали экономику несколько противоречивых и непродуманных решений.

Барнаул , 1980-е. У овощного магазина ул. Исакова , 268. retro. moi-barnaul.ru

Денег много , товара мало

Во-первых, в 1987 году отменили государственную монополию на экспорт-импорт. Сотни организаций получили право экспортировать не только советские товары, но и импортные. Операции приносили баснословные прибыли — ведь цены в СССР были низкие по сравнению с мировыми (их дотировали). Продукция потекла за рубеж и усилила дефицит.

Во-вторых, в стране динамично росла денежная масса — зарплаты увеличились и в госсекторе, а уж в кооперативном секторе она была намного больше. В конце восьмидесятых темпы прироста средней заработной платы в три раза превышали прирост национального дохода.

Этот перегиб привел к тому, что к началу девяностых спрос населения на потребительском рынке товаров и услуг не удовлетворялся на 165 млрд рублей.

Барнаульский шинный завод ( пр.Космонавтов , 12). Барнаул в 1980-х годах moi-barnaul.ru , Вера Будянская

Соединили все худшее

Причин того, что, казалось бы, прочная, как цемент, система быстро пошла в разнос, разумеется, было больше. Но все, кто вдумчиво изучал горбачевские реформы, пришли к выводам: развал не был целью.

Ни сам Горбачев, ни его маститые советники понятия не имели, что делать, как переходить к рынку. Они хотели соединить все лучшее, что есть в социализме и капитализме. Но быстро. На практике соединили все худшее.

Горбачева бросало из одной крайности в другую, об этом говорили и писали многие. «Стремясь примирить непримиримое, он метался, принимал противоречивые решения под воздействием то одной, то другой стороны», расказывал, например, Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета СССР и один из сподвижников Горбачева (ставший потом его оппонентом).

Острейший дефицит и рост цен на черном рынке привели к масштабным социальным волнениям, охватившим многие регионы. Это стало одной из причин развала страны. Будешь тут использовать нецензурную брань в магазине.